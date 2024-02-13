Росрыболовство сообщило, что поставки российской рыбы за рубеж выросли на 12%
Россия экспортировала в 2023 году 2,2 млн тонн рыбной продукции, что на 12% выше показателя 2022 года. Об этом сообщило Росрыболовство.
Отмечается, что основная доля поставок пришлась на мороженую рыбу (76%). Далее по объему отгрузок идут рыбный фарш и филе (9%), мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов (6%), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные (5%).
Подчеркивается, что основным покупателем российской рыбной продукции в прошлом году был Китай. Согласно данным, страна за год нарастила закупки в два раза, до 1,21 млн тонн. На втором месте по объему поставок оказалась Южная Корея (617 тысяч тонн), на третьем – Нидерланды.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2023 году российскими рыбаками было добыто более 5,3 млн тонн рыбы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине
- Памятник Михаилу Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону
- Госдума денонсировала соглашение о пенсиях работников органов внутренних дел СНГ
- СМИ: Спрос на ремонт компонентов иностранной электроники в РФ вырос в 5 раз
- Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля
- Росрыболовство сообщило, что поставки российской рыбы за рубеж выросли на 12%
- На заводе МиГ в Москве произошел пожар
- Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук»
- Канада отказала РФ в выдаче экс-эсэсовца Гунько
- В ЦИК заявили о хакерских атаках на портал комиссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru