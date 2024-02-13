Росрыболовство сообщило, что поставки российской рыбы за рубеж выросли на 12%

Отмечается, что основная доля поставок пришлась на мороженую рыбу (76%). Далее по объему отгрузок идут рыбный фарш и филе (9%), мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов (6%), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные (5%).

Подчеркивается, что основным покупателем российской рыбной продукции в прошлом году был Китай. Согласно данным, страна за год нарастила закупки в два раза, до 1,21 млн тонн. На втором месте по объему поставок оказалась Южная Корея (617 тысяч тонн), на третьем – Нидерланды.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2023 году российскими рыбаками было добыто более 5,3 млн тонн рыбы, передает «Радиоточка НСН».

