Экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока вырос до 30 тысяч тонн
Порядка 30 тысяч тонн рыбной продукции (683 партии рыбы и морепродуктов) было экспортировано с Дальнего Востока с начала текущего года, это рекордный показатель с января 2019 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
При этом годом ранее, в январе 2023 года, объем экспорта рыбной продукции из региона едва превысил 12 тысяч тонн, было отправлено 443 партии.
Ключевыми покупателями стали Китай (22,5 тысячи тонн) и Южная Корея (6,1 тысячи тонн). Третье место среди импортеров заняла Япония (0,6 тысячи тонн). Также небольшие партии получили ОАЭ, Тайвань и Израиль.
Ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщила, что вылов водных биоресурсов в России в 2023 году составил свыше 5,3 млн тонн, что на 8,7% больше показателей 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru