Экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока вырос до 30 тысяч тонн

При этом годом ранее, в январе 2023 года, объем экспорта рыбной продукции из региона едва превысил 12 тысяч тонн, было отправлено 443 партии.

Ключевыми покупателями стали Китай (22,5 тысячи тонн) и Южная Корея (6,1 тысячи тонн). Третье место среди импортеров заняла Япония (0,6 тысячи тонн). Также небольшие партии получили ОАЭ, Тайвань и Израиль.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщила, что вылов водных биоресурсов в России в 2023 году составил свыше 5,3 млн тонн, что на 8,7% больше показателей 2022 года.

