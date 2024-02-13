На Кавминводах в 2023 году объем оказанных санаторных услуг вырос на 17%

Объем оказанных туристам на Кавказских Минеральных Водах санаторных услуг увеличился на 17% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказал министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин в своем Telegram-канале.

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По его словам, санаторно-курортная отрасль Ставропольского края в прошлом году оказала отдыхающим услуги на 38 млн рублей. Полюбин отметил, что на Кавминводах находится 122 санатория на 17 тысяч номеров.

Он подчеркнул, что крупные здравницы предоставляют отдыхающим свыше 100 видов услуг.

Ранее гендиректор санатория «Знание» в Сочи, председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов в интервью НСН рассказал, что санатории в Сочи и Кавминводах являются самыми популярными в России. По его словам, путевки на ноябрь бронируют уже с января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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