Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците сардин иваси
Объективных причин для сокращения добычи сардин иваси нет, заявили журналистам в Росрыболовстве.
Ранее СМИ сообщили о возможном росте цен и дефиците самой дешевой рыбы в стране. По данным дальневосточных компаний «Тралфлот» и «Софко», из-за вступления в силу нового требования о декларировании добывающих рыбу «незаходных» судов могут возникнуть сбои в промысле, напоминает РИА ФАН.
По словам представителя Росрыболовства, новая норма не повлияет на организацию зимне-весенней путины, отмечает RT. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что имеющие «незаходные» суда предприятия были заранее осведомлены о введении новых требований и «имели достаточно времени для подготовки».
Все произведенные за пределами Евразийского экономического союза суда, занимающиеся ловлей рыбы в российской исключительной экономической зоне, должны до 1 января 2022 года пройти таможенное декларирование, сообщает Ura.ru. Рыбопромышленники, не соблюдающие это требование, не смогут добывать рыбу по квотам РФ.
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