Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците сардин иваси

Ранее СМИ сообщили о возможном росте цен и дефиците самой дешевой рыбы в стране. По данным дальневосточных компаний «Тралфлот» и «Софко», из-за вступления в силу нового требования о декларировании добывающих рыбу «незаходных» судов могут возникнуть сбои в промысле, напоминает РИА ФАН.

По словам представителя Росрыболовства, новая норма не повлияет на организацию зимне-весенней путины, отмечает RT. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что имеющие «незаходные» суда предприятия были заранее осведомлены о введении новых требований и «имели достаточно времени для подготовки».

Все произведенные за пределами Евразийского экономического союза суда, занимающиеся ловлей рыбы в российской исключительной экономической зоне, должны до 1 января 2022 года пройти таможенное декларирование, сообщает Ura.ru. Рыбопромышленники, не соблюдающие это требование, не смогут добывать рыбу по квотам РФ.

