СМИ: cамая доступная рыба в России станет дороже

Крупные российские рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, которая является самой дешевой в стране рыбой, поскольку этот бизнес в 2022 году может оказаться под угрозой рентабильности, сообщает РБК.

Об этом предупредили дальневосточные компании - «Тралфлот» и «Софко». Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании «незаходных» судов, добывающих рыбу по российским квотам, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.