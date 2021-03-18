СМИ: cамая доступная рыба в России станет дороже

Крупные российские рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, которая является самой дешевой в стране рыбой, поскольку этот бизнес в 2022 году может оказаться под угрозой рентабильности, сообщает РБК.

Об этом предупредили дальневосточные компании - «Тралфлот» и «Софко». Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании «незаходных» судов, добывающих рыбу по российским квотам, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.

Кабмин РФ расширил перечень разрешённой к вылову рыбы

Кабмин России в прошлом году принял постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или купленные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне РФ, должны пройти таможенное декларирование, либо их лишат права заниматься добычей рыбы по российским квотам.

Руководитель Экспертного центра «Росконтроль» Максим Рудаков на пресс-конференции НСН рассказал, как выбрать тунца для салата.

«Тунец – диетическая рыба с пониженным содержанием жира. Большинство проверенных образцов соответствовали стандартам. Можно рекомендовать консервированного тунца следующих марок – Fishhouse, «Фортуна», «5 морей», «Барс», «Белый кит». При этом в тунце марки «5 морей» соли оказалось меньше всего», - рассказал Рудаков.

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