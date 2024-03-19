Росрыболовство и Совфед пересмотрят международные рыболовные соглашения

Росрыболовство совместно с Госдумой и Советом Федерации проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные, заявил глава ведомства Илья Шестаков, передает РБК. Идею выдвинула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Он отметил, что рассматривать нужно все соглашения в комплексе. Сегодня у России есть ряд «обменных» соглашений, которые позволяют другим странам заходить в экономзону РФ, но при этом Россия также имеет право зайти в экономзону этого государства для вылова.