Росрыболовство и Совфед пересмотрят международные рыболовные соглашения

Росрыболовство совместно с Госдумой и Советом Федерации проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные, заявил глава ведомства Илья Шестаков, передает РБК. Идею выдвинула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Он отметил, что рассматривать нужно все соглашения в комплексе. Сегодня у России есть ряд «обменных» соглашений, которые позволяют другим странам заходить в экономзону РФ, но при этом Россия также имеет право зайти в экономзону этого государства для вылова.

Экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока вырос до 30 тысяч тонн

До этого в Росрыболовсте сообщили, что Россия экспортировала в 2023 году 2,2 млн тонн рыбной продукции, что на 12% выше показателя 2022 года.

Отмечается, что основная доля поставок пришлась на мороженую рыбу (76%). Далее по объему отгрузок идут рыбный фарш и филе (9%), мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов (6%), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные (5%). Подчеркивается, что основным покупателем российской рыбной продукции в прошлом году был Китай, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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