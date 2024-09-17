Росрыболовство: Экспорт рыбы к 2030 году должен достичь $7-8 миллиардов

Согласно данным, за первое полугодие экспорт снизился на 7% по сравнению с таким же периодом 2023 года, а финансовые показатели упали на 13%.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что экспорт рыбы из РФ снизился на 13% с начала года. Отмечалось, что с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 млн тонн рыбы, передает «Радиоточка НСН».

