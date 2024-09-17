Росрыболовство: Экспорт рыбы к 2030 году должен достичь $7-8 миллиардов
Экспорт рыбной продукции России к 2030 году должен достичь $7-8 млрд, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Александр Яковлев.
Он отметил, что увеличить экспорт можно в том случае, если нарастить на 10% вывоз переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. В Росрыболовстве указали, что в 2024 году впервые за последнее время появилась реальная перспектива снижения как объемов, так и доходов от экспорта.
Согласно данным, за первое полугодие экспорт снизился на 7% по сравнению с таким же периодом 2023 года, а финансовые показатели упали на 13%.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что экспорт рыбы из РФ снизился на 13% с начала года. Отмечалось, что с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 млн тонн рыбы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru