«Росптицесоюз» не подтвердил рекомендацию о повышении цен на яйца

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что птицефабрики начали предупреждать ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении союзе 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Отмечается, что уже сейчас этот продукт стал дороже на 25%, а в ближайший месяц можно ожидать роста цен на яйца до 40%.

Ранее Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что наибольший вред антироссийские санкции принесут фармацевтической отрасли РФ.

Заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал россиян перестать скупать сахар, дефицита которого в стране не будет.



