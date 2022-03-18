«Росптицесоюз» не подтвердил рекомендацию о повышении цен на яйца

«Росптицесоюз» опроверг распространенную СМИ информацию о решении повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.

Гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева пояснила, что на совете директоров речь шла о недопущении резкого роста цен на яйца, передает РИА Новости.

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Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что птицефабрики начали предупреждать ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца, а также о решении союзе 14 марта повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. Отмечается, что уже сейчас этот продукт стал дороже на 25%, а в ближайший месяц можно ожидать роста цен на яйца до 40%.

Ранее Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что наибольший вред антироссийские санкции принесут фармацевтической отрасли РФ.

Заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал россиян перестать скупать сахар, дефицита которого в стране не будет.


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ТЕГИ:Цены На ПродуктыЯйцо
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