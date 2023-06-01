Роспотребнадзор: экономический ущерб РФ от пандемии коронавируса составил 1,6 трлн рублей

Экономический ущерб для России от пандемии COVID-19 в 2022 году составил порядка 1,6 трлн рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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В докладе ведомства, посвящённом состоянию санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2022 году, говорится, что речь идёт о прямых медицинских расходах, расходах на медобслуживание заразившихся и непрямых потерь экономики.

В Роспотребнадзоре отметили, что размер ущерба мог быть существенно больше.

«Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе метода ПЦР... что позволило выявлять заболевших на ранней стадии, рекомендовать для них карантинные мероприятия и ограничить распространение вируса», - сказано в доклад.

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ФОТО: РИА Новости
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