Роспотребнадзор: экономический ущерб РФ от пандемии коронавируса составил 1,6 трлн рублей

В докладе ведомства, посвящённом состоянию санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2022 году, говорится, что речь идёт о прямых медицинских расходах, расходах на медобслуживание заразившихся и непрямых потерь экономики.

В Роспотребнадзоре отметили, что размер ущерба мог быть существенно больше.

«Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе метода ПЦР... что позволило выявлять заболевших на ранней стадии, рекомендовать для них карантинные мероприятия и ограничить распространение вируса», - сказано в доклад.

