Рособрнадзор предложил ввести устное тестирование по русскому для мигрантов

Он подчеркнул, что тестирование будет проходить в очном формате. Сдающему будет необходимо продемонстрировать навыки ведения диалога. Сама процедура должна быть зафиксирована на видеозаписи, добавил он.

Музаев отметил, что такое нововведение поможет точно определить уровень владения языком. С 2015 года мигранты обязаны сдавать письменный экзамен на знание русского, истории и основ законодательства России для получения патента или разрешения на работу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений, напоминает НСН.

