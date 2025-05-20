Рособрнадзор предложил ввести устное тестирование по русскому для мигрантов
Рособрнадзор захотел обязать трудовых мигрантов сдавать устный экзамен по русскому языку. С такой инициативой выступил глава ведомства Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума.
Он подчеркнул, что тестирование будет проходить в очном формате. Сдающему будет необходимо продемонстрировать навыки ведения диалога. Сама процедура должна быть зафиксирована на видеозаписи, добавил он.
Музаев отметил, что такое нововведение поможет точно определить уровень владения языком. С 2015 года мигранты обязаны сдавать письменный экзамен на знание русского, истории и основ законодательства России для получения патента или разрешения на работу.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Байден не подписывал документы самостоятельно
- В Москве после пластической операции умерла 17-летняя девушка
- ФСБ задержала декана одного из ростовских вузов за получение взятки
- В Республике Сербской стартовал фестиваль «RT.Док: Время наших героев»
- Единственную картину Паши Техника продали на аукционе за 10 миллионов рублей
- ГМИИ имени А.С. Пушкина отказался от филиала в Екатеринбурге
- В Париже нашли украденный в 1988 году бюст Джима Моррисона
- В Москве откроется выставка о культурном многообразии народов России
- Депутат Слуцкий связал высокие ставки по ипотеке с пропагандой чайлдфри
- Арестованному мэру Новочеркасска предъявили обвинение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru