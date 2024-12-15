В Сургуте мигранты избили двух детей

В Сургуте сотрудники одной из точек быстрого питания избили двух 12-летних детей, сообщает «РЕН ТВ».

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По данным Следственного комитета России, информация о произошедшем появилась в одном из социальных медиа. Из нее следует, что несовершеннолетних избил уроженцы Средней Азии.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и задержать злоумышленников.

Ранее суд вынес приговор мигрантам за убийство школьника в Челябинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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