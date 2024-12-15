В Сургуте мигранты избили двух детей
15 декабря 202406:30
В Сургуте сотрудники одной из точек быстрого питания избили двух 12-летних детей, сообщает «РЕН ТВ».
По данным Следственного комитета России, информация о произошедшем появилась в одном из социальных медиа. Из нее следует, что несовершеннолетних избил уроженцы Средней Азии.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и задержать злоумышленников.
Ранее суд вынес приговор мигрантам за убийство школьника в Челябинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru