Рослесхоз: Площадь незаконной рубки уменьшилась на 65% в 40 регионах
Площадь незаконной рубки в 40 регионах России уменьшилась на 65% за год за счет увеличения площади дистанционного мониторинга лесов. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
Согласно данным, в прошлом году дистанционный мониторинг использования лесов проводился в 40 регионах страны на площади в 250 млн гектаров. Отмечается, что больше всего нарушений с помощью мониторинга было выявлено в Иркутской, Амурской областях, а также Республике Бурятия и Красноярском крае.
Ранее руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в интервью НСН рассказал, что лесной фонд России не удается восполнить в том числе из-за того, что за посадками нет последующего ухода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru