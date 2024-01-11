Рослесхоз: Площадь незаконной рубки уменьшилась на 65% в 40 регионах

Площадь незаконной рубки в 40 регионах России уменьшилась на 65% за год за счет увеличения площади дистанционного мониторинга лесов. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

«Вырубят под корень»: Эколог Пешков предупредил об угрозе от Китая для лесов России

Согласно данным, в прошлом году дистанционный мониторинг использования лесов проводился в 40 регионах страны на площади в 250 млн гектаров. Отмечается, что больше всего нарушений с помощью мониторинга было выявлено в Иркутской, Амурской областях, а также Республике Бурятия и Красноярском крае.

Ранее руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко в интервью НСН рассказал, что лесной фонд России не удается восполнить в том числе из-за того, что за посадками нет последующего ухода, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Подгорный
ТЕГИ:ЛесРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры