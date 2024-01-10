«Вырубят под корень»: Эколог Пешков предупредил об угрозе от Китая для лесов России
Эколог Андрей Пешков заявил НСН, что если российская сторона позволит Китаю рубить сколько угодно лесов Сибири, то они вырубят все под корень и увезут к себе.
Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил в эфире НСН, что китайские предприниматели используют на российских сельскохозяйственных угодьях опасные химикаты для более интенсивного роста растений, нанося непоправимый ущерб плодородной земле.
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников назвал мифом разговоры о том, что «Китай вырубит Сибирь». В беседе с РИА Новости он заявил, что ежегодно в России можно рубить деревьев на 600 миллионов кубометров, а на деле заготавливается около 200 миллионов. По словам Советникова, уже несколько лет подряд в стране сажают больше леса, чем вырубают. Пешков считает, что для осознания необходимости сохранения лесов российским промышленникам нужны стимулы.
«Китай съест все, что сможет, причем нахальственным и беспардонным образом. Если чужое, то можно взять и испортить. Мы видим, как Китай пытается абсолютно хищнически использовать плодородие наших земель, применяя запрещенные и вообще невероятные по отрицательным и негативным воздействиям химикаты, а потом – хоть трава не расти. Это очень характерно для китайских предпринимателей. Если мы сами не заботимся о своем будущем, то никто другой о нем заботиться не будет. Если позволим – вырубят все под корень и увезут», - сказал собеседник НСН.
Пешков осудил российских лесопромышленников за нежелание думать о будущем, восстанавливая лес.
«Лес – разнообразное и неопределенное понятие. За последние годы есть отрицательная и положительная динамика. Вопрос не в кубометрах, ситуация гораздо глубже. Для восстановления лесного фонда должны быть стимулы, которые возникают у хозяев. Шаг планирования – сто лет. Очень малая часть лесопромышленников мыслит государственным, хозяйственным образом, думая о том, что достанется внукам и так далее. Они исходят из сегодняшней ситуации. Тут должны быть разные стимулы: экономические, политические, административные. Во многих регионах России, например, лесное хозяйство является монокультурой, за счет которой живут люди. Мы должны понимать, что сберегая лес, мы заботимся о будущих поколениях, но при этом сейчас испытываем дискомфорт по ряду параметров», - отметил Пешков.
Россия отправляет в Китай в основном энергоресурсы: нефть, сжиженный природный газ, мазут и уголь, древесину, сельскохозяйственную продукцию. КНР поставляет в РФ автомобили, бытовую электронику, микропроцессорные блоки, обувь и одежду. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал торговые отношения с Россией честными и прозрачными, передает «Радиоточка НСН».
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