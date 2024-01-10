«Вырубят под корень»: Эколог Пешков предупредил об угрозе от Китая для лесов России

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников назвал мифом разговоры о том, что «Китай вырубит Сибирь». В беседе с РИА Новости он заявил, что ежегодно в России можно рубить деревьев на 600 миллионов кубометров, а на деле заготавливается около 200 миллионов. По словам Советникова, уже несколько лет подряд в стране сажают больше леса, чем вырубают. Пешков считает, что для осознания необходимости сохранения лесов российским промышленникам нужны стимулы.

«Китай съест все, что сможет, причем нахальственным и беспардонным образом. Если чужое, то можно взять и испортить. Мы видим, как Китай пытается абсолютно хищнически использовать плодородие наших земель, применяя запрещенные и вообще невероятные по отрицательным и негативным воздействиям химикаты, а потом – хоть трава не расти. Это очень характерно для китайских предпринимателей. Если мы сами не заботимся о своем будущем, то никто другой о нем заботиться не будет. Если позволим – вырубят все под корень и увезут», - сказал собеседник НСН.