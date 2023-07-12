Росконгресс: ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня

Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 5-8 июня 2024 года. Об этом сообщает Росконгресс.

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«27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года», — отмечается в Telegram-канале фонда.

ПМЭФ в 2023 году прошел 14-17 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным оргкомитета форума, на мероприятии заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПМЭФ

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