Росконгресс: ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня
12 июля 202312:12
Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 5-8 июня 2024 года. Об этом сообщает Росконгресс.
«27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года», — отмечается в Telegram-канале фонда.
ПМЭФ в 2023 году прошел 14-17 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным оргкомитета форума, на мероприятии заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru