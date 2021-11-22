Роскомнадзор потребовал от медиа-гигантов открыть представительства в России

Иностранные интернет-компании, в том числе Google, Twitter, Meta и Telegram, должны открыть свои представительства в России к 1 января, соответствующий список опубликован на сайте Роскомнадзора.

В июле был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Согласно закону иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории России с 1 января 2022 года.