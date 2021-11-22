Роскомнадзор потребовал от медиа-гигантов открыть представительства в России

Иностранные интернет-компании, в том числе Google, Twitter, Meta и Telegram, должны открыть свои представительства в России к 1 января, соответствующий список опубликован на сайте Роскомнадзора.

В июле был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Согласно закону иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории России с 1 января 2022 года.

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В перечень вошли 13 интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами: Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom Video Communications, Likeme, Viber, Discord, Pinterest, Spotify AB, Twitch.

Согласно закону, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с пользователями РФ и установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Иностранные лица также обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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