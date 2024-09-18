Роскачество запустило в стране сертификацию вегетарианской продукции

Национальную систему сертификации вегетарианской продукции запустили в России, иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль российских производителей такой продукции в 2022 году. Об этом сообщило Роскачество.

Отмечается, что российские производители вегетарианской продукции активно проходили сертификацию в органах по сертификации США и Евросоюза. Однако в середине 2022 года иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль предприятий из РФ.