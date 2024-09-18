Роскачество запустило в стране сертификацию вегетарианской продукции

Национальную систему сертификации вегетарианской продукции запустили в России, иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль российских производителей такой продукции в 2022 году. Об этом сообщило Роскачество.

Отмечается, что российские производители вегетарианской продукции активно проходили сертификацию в органах по сертификации США и Евросоюза. Однако в середине 2022 года иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль предприятий из РФ.

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«В связи с этой тенденцией в 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак» Реваз Юсупов отметил в разговоре с НСН, что цифровая маркировка чайной продукции не приведет к росту ее стоимости, поскольку в этом случае производителям нужно будет добавить на упаковку товара лишь один знак, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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