«Борьба за чистоту»: В чем плюсы маркировки «не вино» и введут ли ее в России
Российское законодательство запрещает разливать на территории России вино из винограда, выращенного в других странах, это борьба за подлинность, заявил НСН Леонид Попович.
Идея ввести маркировку «не является вином» отличная, но ее не примут, российское законодательство в принципе запрещает разливать на территории России вино из винограда, выращенного в других странах, сказал в эфире НСН член общественного совета при Минсельхозе РФ Леонид Попович.
Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников ранее призвал отмечать вино, импортированное из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), через Белоруссию, знаком «не является вином», передает «РБК Вино». Попович отметил, что ставить такую отметку нужно, когда вино сделано из винограда, выращенного в другой стране.
«Я поддерживаю высказывание Плотникова, но никто не разрешит делать такие пометки. Пожелание правильное, но обсудить его можно будет лишь тогда, когда законодательно его примут. Если мы посмотрим на российское законодательство, то увидим, что оно запрещает разливать вина из винограда, выращенного в других странах. Тут некая борьба за подлинность и чистоту. И вот Россия хочет, чтобы другие страны поступали так же, как и мы. Если мы видим, что вино произведено во Франции, то мы полагаем, что и виноград выращен во Франции, и произвели вино там же, и разлили, а это далеко не так. Много вина к нам поступает, например, из Германии, а виноград для этого вино выращен в Македонии. Получается, надо заставить испанцев писать на своих бутылках, что виноград из Франции, а французов надо заставить маркировать свое вино как «не вино», если они сделали его из виноматериалов Испании», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что заморозки, которые отмечались в ряде регионов России в мае, повредили около 100 гектаров лозы винограда в Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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