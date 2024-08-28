«Система рабочая»: Маркировка чая не повысит его стоимость

Решение о внедрении маркировки чайной продукции российских компаний может принять только правительство страны, заявил в эфире НСН Реваз Юсупов.

Цифровая маркировка чайной продукции не приведет к росту ее стоимости, поскольку в этом случае производителям нужно будет добавить на упаковку товара лишь один знак, рассказал в беседе с НСН заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак» Реваз Юсупов.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила за введение в России маркировки чая после случаев выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Соответствующее предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, первому вице-премьеру Денису Мантурову и в Минпромторг, сообщают «Известия». Предполагается, что маркировка поможет контролировать качество товара, при этом представители отрасли заявили, что инициатива может привести к росту себестоимости продукции. Однако Юсупов назвал подобный вывод необоснованным.

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«Система работает уже шесть-семь лет, никаких сложностей по внедрению маркировки не будет, она универсальна для любой компании. Ее внедрение никак не повлияет на стоимость товара. Ни в одной из отраслей, в которых она уже применяется, не зафиксировано влияние маркировки на цены. Стоимость меняется на фоне инфляции, изменения логистики, подорожания упаковки, но не из-за маркировки. На упаковках чая и сегодня печатают штрихкоды, необходимую информацию. То, что станут печатать еще один знак, никак не повлияет на цены», - заверил он.

При этом собеседник НСН добавил, что в ЦРПТ пока не занимаются этим вопросом, поскольку решение о внедрении маркировки в определенной отрасли может принять только правительство.

«Это инициатива общественной организации. Но решение о том, внедрять или не внедрять маркировку, всегда принимает правительство после детального обсуждения ситуации и диалога с бизнесом. В системе «Честный знак» сейчас работает до 760 тысяч компаний из 17 отраслей. Она готова к маркировке чая. Система рабочая, готова к расширению под любые нагрузки. Эффект от ее внедрения уже заметен. К примеру, «Честный знак» позволил сократить фальсификат в молоке с 30% до менее чем 1%», - подытожил он.

Ранее Роспотребнадзор потребовал от трех крупных производителей чая разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Однако глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил «Радиоточке НСН», что в России нет проблем с пестицидами в чае, просто нормативная база по ним в десятки раз меньше международной.

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
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