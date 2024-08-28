«Система рабочая»: Маркировка чая не повысит его стоимость

Цифровая маркировка чайной продукции не приведет к росту ее стоимости, поскольку в этом случае производителям нужно будет добавить на упаковку товара лишь один знак, рассказал в беседе с НСН заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак» Реваз Юсупов.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила за введение в России маркировки чая после случаев выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Соответствующее предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, первому вице-премьеру Денису Мантурову и в Минпромторг, сообщают «Известия». Предполагается, что маркировка поможет контролировать качество товара, при этом представители отрасли заявили, что инициатива может привести к росту себестоимости продукции. Однако Юсупов назвал подобный вывод необоснованным.