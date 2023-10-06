Роскачество: Каждый пятый россиянин урезает траты на товары первой необходимости

Россияне взяли курс на экономию, каждый пять сегодня сокращает траты даже на товары первой необходимости, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что граждане стали больше интересоваться российской продукцией.

ООН: Мировые цены на сахар выросли за месяц на 9,8%, обновив рекорд

Накануне исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил РБК, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства. По его словам, повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7–10%.

Минсельхоз может собрать хлебопеков и заключить соглашение о том, что на фоне роста себестоимости производства они не будут повышать цены на все виды хлеба, заявил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоскачествоЦены На Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры