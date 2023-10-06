Роскачество: Каждый пятый россиянин урезает траты на товары первой необходимости

Россияне взяли курс на экономию, каждый пять сегодня сокращает траты даже на товары первой необходимости, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что граждане стали больше интересоваться российской продукцией.