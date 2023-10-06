ООН: Мировые цены на сахар выросли за месяц на 9,8%, обновив рекорд
Индекс мировых цен на сахар вырос на 9,8% в сентябре, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Таким образом, цены обновили рекорд 2010 года. Эксперты связывают такой скачок с обеспокоенностью стран на фоне сокращения предложения на мировых рынках. В Таиланде и Индии, которые являются ведущими производителями сахара, ожидается снижение производства.
При этом в России впервые с февраля дешевеет сахар, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Такие данные приводились 6 сентября. Кроме того, по данным Росстат, с начала 2023 года мясо кур стало дороже на 19,6%, свинина подорожала на 8,9%, баранина - на 12,2%, а стоимость говядины выросла на 3,1%.
По данным Росстата, за период с 29 августа по 4 сентября инфляция ускорилась до 0,11%. Неделей ранее показатель составлял 0,03%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru