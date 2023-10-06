Роскачество: доля фальсификата на российском рынке не увеличивается
Доля фальсифицированных товаров на российском рынке за первые шесть месяцев 2023 года не превышает 10-11%. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов в кулуарах форума «Антиконтрафакт-2023», сообщает агентство «Прайм».
По его словам, это соответствует показателям 2022 года. Вместе с тем, глава ведомства подчеркнул, что необходимо сокращать число таких товаров, а также исследовать товарные категории, где потребители видят основные риски.
Он также рассказал об увеличение числа, выявленных нарушений по маркировке с 22% до 35%.
Протасов уточнил, что в основном это случаи, когда на упаковке продукции содержится некорректная информация.
Ранее Роскачество обнаружило фальсификат сыра в пиццах «Маргарита», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru