Роскачество: доля фальсификата на российском рынке не увеличивается

По его словам, это соответствует показателям 2022 года. Вместе с тем, глава ведомства подчеркнул, что необходимо сокращать число таких товаров, а также исследовать товарные категории, где потребители видят основные риски.

Он также рассказал об увеличение числа, выявленных нарушений по маркировке с 22% до 35%.

Протасов уточнил, что в основном это случаи, когда на упаковке продукции содержится некорректная информация.

Ранее Роскачество обнаружило фальсификат сыра в пиццах «Маргарита», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

