Слона приметили. Финансисты сочли примитивной «молдавскую» схему вывода средств

«Это была одна из схем вывода денег за границу, в офшоры. Она достаточно примитивная, можно было ее отследить. Росфинмониторинг обязан был это делать, потому что очень сомнительная операция, когда такие огромные суммы переводятся на основании судебных решений. На инвестиционный климат это не повлияет, потому что этой схемой пользовались мошенники», - сказал Хейфец.

Он напомнил, что за 2020 год чистый отток частного капитала за рубеж вырос в полтора раза.

«По данным Центробанка, до 47 млрд долларов. Катастрофически упал ввоз иностранного капитала в страну, в 20 раз. У нас 70% прямых иностранных инвестиций были из тех капиталов, что вывозили в офшоры из страны, отмывали и возвращали в форме иностранных инвестиций», - отметил эксперт.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН назвал возможные причины долгого функционирования схемы с исполнительными листами.

«У нас часто бывает, что о проблеме известно, но почему-то не обращали внимание. Должна созреть критическая масса. Возможно, по оценкам регуляторов, объем выводимых средств достиг такой величины, что на это больше нельзя не обращать внимание», - предположил Николаев.

В 2017 году в России была раскрыта «молдавская схема» вывода денег из страны. Она подразумевала перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда, основанием для которого служил исполнительный лист.

