Крупнейший канал вывода денег из России за рубеж решили перекрыть



ЦБ и Минюст возобновили обсуждение запрета вывода денег из России через исполнительные документы. Один из способов пресекать такие операции – ограничить перевод прямой перевод денег в российской юрисдикции. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.



Отмечается, что с принятием запрета организация или физическое лицо для получения переведенных денег на счет будут обязаны иметь счет в российской кредитной организации.



Директор департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский ранее отметил, что объем операций по отмыванию денег через исполнительные листы с начала пандемии увеличился в 1,9 раза.



Сейчас операции по переводу денег через исполнительные листы регулируются ФЗ-115 “О противодействии отмыванию”, согласно которому кредитная организация не может заблокировать подозрительную транзакцию. Требование иметь получателям средств счет в кредитной организации-отправителе может дать банкам юридические основания для блокировки такого счета и дальнейшего разбирательства, отметил собеседник издания.



Опрошенные РБК эксперты считают, что инициатива ЦБ и Минюста может негативно отразиться на добросовестном бизнесе. Новые условия будут отягощать нерезидентов необходимостью оплачивать обслуживание счета в российских кредитных организациях, а также дадут основания полагать, что такие меры смогут защитить через суд недобросовестных контрагентов, которые не готовы выполнять свои обязательства, отметили юристы.





