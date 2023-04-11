«Росатом» потребовал от Финляндии €920 млн за срыв проекта АЭС
Госкорпорация «Росатом» потребовала от финской компании Fennovoima вернуть займ в €920,5 миллиона после разрыва контракта на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», передает РИА Новости со ссылкой на отчет «Атомэнергопрома».
«Росатом» потребовал вернуть долг досрочно. Также госкорпорация попросила компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima.
Финская компания расторгла контракт на строительство АЭС 2 мая 2022 года.
Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Сухопутная граница России с альянсом увеличилась более чем на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН». .
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