«Росатом» потребовал от Финляндии €920 млн за срыв проекта АЭС

Госкорпорация «Росатом» потребовала от финской компании Fennovoima вернуть займ в €920,5 миллиона после разрыва контракта на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», передает РИА Новости со ссылкой на отчет «Атомэнергопрома».

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«Росатом» потребовал вернуть долг досрочно. Также госкорпорация попросила компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima.

Финская компания расторгла контракт на строительство АЭС 2 мая 2022 года.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Сухопутная граница России с альянсом увеличилась более чем на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН». .

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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