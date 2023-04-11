«Росатом» потребовал от Финляндии €920 млн за срыв проекта АЭС

Госкорпорация «Росатом» потребовала от финской компании Fennovoima вернуть займ в €920,5 миллиона после разрыва контракта на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», передает РИА Новости со ссылкой на отчет «Атомэнергопрома».