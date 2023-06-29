«Росатом» договорился о добыче и производстве лития в Боливии
Международный уранодобывающий холдинг «Росатома» Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали соглашение о добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии, следует из релиза госкорпорации.
Первый замгендира компании Кирилл Комаров отметил перспективы долгосрочного сотрудничества двух стран благодаря подписанному соглашению.
У Боливия самые большие запасы лития в мире, расположенные в основном в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье.
Этот металл используется для производства литий-ионных батарей, которые есть в смартфонах и электромобилях. Также литий необходим для создания лазеров, новых материалов и сплавов, в текстильной, пищевой и фармацевтической промышленностях. В атомной энергетике изотоп литий-7 применяется для подавления коррозии конструкционных материалов в реакторных установках АЭС, передают «Невские Новости».
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