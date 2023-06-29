«Росатом» договорился о добыче и производстве лития в Боливии

Первый замгендира компании Кирилл Комаров отметил перспективы долгосрочного сотрудничества двух стран благодаря подписанному соглашению.

У Боливия самые большие запасы лития в мире, расположенные в основном в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье.

Этот металл используется для производства литий-ионных батарей, которые есть в смартфонах и электромобилях. Также литий необходим для создания лазеров, новых материалов и сплавов, в текстильной, пищевой и фармацевтической промышленностях. В атомной энергетике изотоп литий-7 применяется для подавления коррозии конструкционных материалов в реакторных установках АЭС, передают «Невские Новости».

