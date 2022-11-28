Аналитики: Банки массово отказывают мобилизованным гражданам в кредитных каникулах

Российские граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, столкнулись с проблемой массового отказа и техническими ошибками в предоставлении банками кредитных каникул. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на портал Banki.ru.

Отмечается, что за ноябрь на форуме было опубликовано более десяти таких жалоб. Например, один из авторов заявил, что пытался оформить кредитные каникулы мобилизованному отцу, однако кредитная организация не обращала внимания на соответствующие запросы в переписке, а на «горячей линии» сотрудники банка бросали трубку. У еще одного посетителя форума банк принял документы, но заявил об отказе в кредитных каникулах уже через три часа. Еще один участник переписки сообщил, что банк одобрил каникулы, однако в личном кабинете не изменил график платежей, из-за чего клиенту по-прежнему начисляются пени.

Кредитные организации заявили изданию, что охотно одобряют предоставление каникул по кредиту, однако зачастую возникают трудности технического характера.

По мнению юристов, банки могут отказать клиентам в предоставлении кредитных каникул без каких-либо последствий для себя вследствие недоработок в программе. Так, частный адвокат Гюзель Жубанова отметила, что банки не одобряют заявки, ссылаясь на трудности регулирования и проблемы с выдачей необходимых сведений из районов боевых действий.

Ранее эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша заявил, что российские МФО на 90% сократили или вообще прекратили выдачу займов мужчинам призывного возраста из-за опасений невозврата ими долга в случае призыва в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

