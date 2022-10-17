В СПЧ заявили о фактах отказа в кредитных каникулах добровольцам

«Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (т.е. добровольцы) в законе не упоминается. Военные комиссары не в курсе проблемы, поэтому не по злому умыслу (наверное) могут ввести граждан в заблуждение в отношении этих так называемых "каникул". Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.

Член СПЧ допустил, что проблема заключается в «саботаже» банкирами глобальных государственных решений.

«Финансовый вопрос вообще является очень болезненным. Из разных регионов регулярно поступает информация об отсутствии/задержках каких-либо выплат (включая военные пенсии) мобилизованным. Понятно, что могут быть трудности технического характера, но людям о них ничего не говорят, им ничего не объясняют», — подчеркнул Кабанов.

Кроме того, член СПЧ назвал «примером дискриминации по региональному принципу» региональные разовые выплаты мобилизованным, которые были введены не во всех субъектах РФ. Кабанов призвал как можно скорее решить этот вопрос на федеральном уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что некоторым регионам не хватает средств на выплаты мобилизованным, однако эту проблему будут решать совместно с федеральным центром, напоминает телеканал «360».

