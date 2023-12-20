Автоэксперт спрогнозировала рост цен на запчасти до 7%
В 2024 году цены на запчасти для автомобилей могут вырасти на 4-7%, заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Эксперт полагает, что в новом году ситуация с ценами на автозапчасти будет зависеть от устойчивости автомобильного рынка и отечественной валюты. Других причин для дальнейшего роста стоимости Овчинникова не увидела.
Она отметила, что рынок автозапчастей стабилизировался, а водители могут выбирать из широкой линейки брендов, пишет «Газета.Ru».
По данным газеты «Известия», за последние полтора года стоимость планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров выросла на 30–100%. Представители отрасли заявили, что сегодня автолюбителям дешевле сотрудничать с «гаражными» сервисами, сообщает «Радиоточка НСН».
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