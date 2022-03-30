ФАС: ритейлеры отказались от ограничения наценки только на сахар

Торговые сети «О’Keй», а также гипермаркеты «Ашан» и «Атак» уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об отмене ограничения наценки только на сахар из перечня социально значимых товаров, сообщает ТАСС.

В Росрыболовстве предложили регулировать цены на рыбу

По данным ФАС, по остальным социально значимым товарам ограничение наценки сохраняется. Служба продолжает проводить анализ ценообразования на социально значимые товары.

Напомним, крупные производители введут мораторий на повышение стоимости хлеба в России до конца года. Правительство уже выделило на эти цели два с половиной миллиарда рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости Руслан Кривобок
ТЕГИ:ФАСМагазиныЦены На Продукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры