ФАС: ритейлеры отказались от ограничения наценки только на сахар
Торговые сети «О’Keй», а также гипермаркеты «Ашан» и «Атак» уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об отмене ограничения наценки только на сахар из перечня социально значимых товаров, сообщает ТАСС.
По данным ФАС, по остальным социально значимым товарам ограничение наценки сохраняется. Служба продолжает проводить анализ ценообразования на социально значимые товары.
Напомним, крупные производители введут мораторий на повышение стоимости хлеба в России до конца года. Правительство уже выделило на эти цели два с половиной миллиарда рублей.
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