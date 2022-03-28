В России введут мораторий на повышение стоимости хлеба

Крупные производители введут мораторий на повышение стоимости хлеба в России до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

По словам политика, правительство уже выделило на эти цели два с половиной миллиарда рублей. Она добавила, что благодаря региональным и федеральным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года. Отмечается, что средства уже дошли до регионов, в связи с чем, предприятия в ближайшее время смогут зафиксировать цены.

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Вице-премьер напомнила, что переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами, поводов для дефицита продукции нет. При этом Абрамченко подчеркнула необходимость проведения планомерной работы для исключения скачкообразного роста цен на продовольствие. В связи с этим она поручила Минпромторгу спланировать с торговыми сетями обнуление наценки на социально значимые виды хлеба.

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