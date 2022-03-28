В России введут мораторий на повышение стоимости хлеба

Крупные производители введут мораторий на повышение стоимости хлеба в России до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

По словам политика, правительство уже выделило на эти цели два с половиной миллиарда рублей. Она добавила, что благодаря региональным и федеральным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года. Отмечается, что средства уже дошли до регионов, в связи с чем, предприятия в ближайшее время смогут зафиксировать цены.