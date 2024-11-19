«Рискованные заемщики»: В отрасли опасаются, что треть автодилеров прекратят работу

По словам собеседника НСН, банки в этой ситуации не заинтересованы в поддержке автодилеров.

«Чем хуже ситуация на рынке, тем более рискованные заемщики из этой области. Сейчас у нас автодилеры все сплошь и рядом заемщики рискованные, там уже как повезет. В любой момент, когда будет подходить срок пролонгации кредита, банк может ввиду такой негативной ситуации отказать», - пояснил Жигалов.

В свою очередь генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский допустил, что в группе риска сегодня компании, у которых нет надежных финансовых партнеров.

«Ситуация у всех индивидуальная. Возможно, при существенном проседании рынка, связанном с ограничением автокредитования, ряд компаний будут испытывать трудности с обслуживанием своего кредитного портфеля. Банкротство - крайняя мера для банка, при которой убытки несут все, и банк в том числе. Поэтому если он может позволить себе реструктуризации кредитов, и собственник готов бороться за бизнес, скорее всего все стороны будут искать выход из подобных ситуаций. С другой стороны, если регулятор будет создавать тренд на более жесткую позицию, рынок начнет лихорадить и возможны дефолты у ряда компаний. В группе риска все те, кто имеет высокую долговую нагрузку и не имеет надежных финансовых партнеров. Для клиентов никакого риска нет, если сделки были выполнены в рамках рыночных отношений», - заявил он.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля за последние 10 лет возросла в России в 3,1 раз. По итогам 2014 года цена новой машины составляла миллион рублей, а за восемь месяцев 2024 года она достигла 3,1 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

