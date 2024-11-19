«Рискованные заемщики»: В отрасли опасаются, что треть автодилеров прекратят работу
Высокая ключевая ставка и низкий спрос на автомобили приведет дилеров к кризису, схожим с ситуацией конца 2014 года, сообщил НСН Вячеслав Жигалов.
Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с НСН допустил, что ряд автодилеров, которые уже являются для банков рискованными заемщиками, не смогут продолжить работу в 2025 году.
Высокая ключевая ставка и большая закредитованность автосалонов в течение года может привести к тому, что число дилерских центров в стране сократится на треть, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Жигалов не исключил, что ряд компаний покинет рынок.
«Мы уже 20 лет находимся в тех или иных формах кризиса, на волне ситуации конца 2014 - 2015 года дилерские сети сократились на треть. Сейчас есть признаки того, что ситуация повторится. Дилерский бизнес по определению очень капиталоемкий, товарные запасы - достаточно тяжелое бремя для любого дилерского центра, поскольку все отсрочки оплаты от поставщика платные. Естественно, ставка кредитно-рыночная. Сейчас ставки повышаются неуклонно, это тянет бизнес на дно на фоне крайне низкой рентабельности. Прошедшая неделя ноября была худшей в году по уровню спроса. В дальнейшем повышение утильсбора и ожидаемое повышение ключевой ставки, приведет к снижению спроса. Маржинальность продажи новых автомобилей на этом фоне падает до отрицательных значений», - заявил он.
По словам собеседника НСН, банки в этой ситуации не заинтересованы в поддержке автодилеров.
«Чем хуже ситуация на рынке, тем более рискованные заемщики из этой области. Сейчас у нас автодилеры все сплошь и рядом заемщики рискованные, там уже как повезет. В любой момент, когда будет подходить срок пролонгации кредита, банк может ввиду такой негативной ситуации отказать», - пояснил Жигалов.
В свою очередь генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский допустил, что в группе риска сегодня компании, у которых нет надежных финансовых партнеров.
«Ситуация у всех индивидуальная. Возможно, при существенном проседании рынка, связанном с ограничением автокредитования, ряд компаний будут испытывать трудности с обслуживанием своего кредитного портфеля. Банкротство - крайняя мера для банка, при которой убытки несут все, и банк в том числе. Поэтому если он может позволить себе реструктуризации кредитов, и собственник готов бороться за бизнес, скорее всего все стороны будут искать выход из подобных ситуаций. С другой стороны, если регулятор будет создавать тренд на более жесткую позицию, рынок начнет лихорадить и возможны дефолты у ряда компаний. В группе риска все те, кто имеет высокую долговую нагрузку и не имеет надежных финансовых партнеров. Для клиентов никакого риска нет, если сделки были выполнены в рамках рыночных отношений», - заявил он.
Ранее сообщалось, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля за последние 10 лет возросла в России в 3,1 раз. По итогам 2014 года цена новой машины составляла миллион рублей, а за восемь месяцев 2024 года она достигла 3,1 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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