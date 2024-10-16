Автоэксперт Иванушко: Из-за роста утильсбора многие продавцы закрывают бизнес
Сильных изменений, несмотря на рост ставок утильсбора, на российском авторынке не произойдёт. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил первый замначальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.
По его мнению, объём ввоза в РФ подержанных авто сохранится на прежнем уровне благодаря тому, что из-за повышения утильсбора машины возрастут в цене.
Однако руководитель приморской компании «Автопотенциал-ДВ» Роман Иванушко с Пономаревым не согласен. Он указал, что многие продавцы, наоборот, сворачивают свой бизнес.
«Не видят дальнейшего существования привоза автомобилей и их продажи. Уже сейчас многие столкнулись с проблемой: по несколько месяцев машины стоят, они никому не нужны», - заключил эксперт.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил «Радиоточке НСН», что новый утильсбор не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе.
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