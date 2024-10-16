Автоэксперт Иванушко: Из-за роста утильсбора многие продавцы закрывают бизнес

По его мнению, объём ввоза в РФ подержанных авто сохранится на прежнем уровне благодаря тому, что из-за повышения утильсбора машины возрастут в цене.

Однако руководитель приморской компании «Автопотенциал-ДВ» Роман Иванушко с Пономаревым не согласен. Он указал, что многие продавцы, наоборот, сворачивают свой бизнес.

«Не видят дальнейшего существования привоза автомобилей и их продажи. Уже сейчас многие столкнулись с проблемой: по несколько месяцев машины стоят, они никому не нужны», - заключил эксперт.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил «Радиоточке НСН», что новый утильсбор не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе.