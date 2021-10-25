Mastercard даст возможность клиентам из США проводить операции с криптовалютой

Клиенты платежной системы Mastercard из США получат возможность проводить операции с криптовалютами. Соответствующее соглашение американская финансовая корпорация заключила с платформой для хранения криптовалют Bakkt, передает ТАСС.

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Уточняется, что клиенты Mastercard смогут продавать, покупать и хранить криптовалюту в кошельках, действующих на платформе Bakkt. Также будет упрощён выпуск криптовалютных дебетовых и кредитных карт.

Кроме того, криптовалюта будет интегрирована в программы лояльности системы. Таким образом, клиенты смогут получать вместо стандартных баллов криптовалюту.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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