Mastercard даст возможность клиентам из США проводить операции с криптовалютой

Уточняется, что клиенты Mastercard смогут продавать, покупать и хранить криптовалюту в кошельках, действующих на платформе Bakkt. Также будет упрощён выпуск криптовалютных дебетовых и кредитных карт.

Кроме того, криптовалюта будет интегрирована в программы лояльности системы. Таким образом, клиенты смогут получать вместо стандартных баллов криптовалюту.

