Mastercard даст возможность клиентам из США проводить операции с криптовалютой
Клиенты платежной системы Mastercard из США получат возможность проводить операции с криптовалютами. Соответствующее соглашение американская финансовая корпорация заключила с платформой для хранения криптовалют Bakkt, передает ТАСС.
Уточняется, что клиенты Mastercard смогут продавать, покупать и хранить криптовалюту в кошельках, действующих на платформе Bakkt. Также будет упрощён выпуск криптовалютных дебетовых и кредитных карт.
Кроме того, криптовалюта будет интегрирована в программы лояльности системы. Таким образом, клиенты смогут получать вместо стандартных баллов криптовалюту.
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