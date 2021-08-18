Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов

Известный актер Николас Кейдж лишился особняка из-за того, что не заплатил налоги. Речь идёт о сумме в 14 миллионов долларов.

Дом в Лас-Вегасе был арестован ещё в 2009 году, после чего он был выставлен на продажу. Все эти годы актёр пробовал вернуть виллу.

По сообщениям New York Post, недавно у особняка появился новый собственник. Имя покупателя, купившего дом за 6 миллионов долларов, не раскрывается.

До этого случая из-за проблем с налогами актёр лишился ещё двух домов — в Новом Орлеане и в Калифорнии.

Ранее Жерар Депардье получил земельный участок недалеко от Минска. Актер выразил желание «пожить среди крестьян». После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился предоставитьему землю в деревне Лапоровичи.

Размер участка — 15 соток, на нём можно построить одноквартирный жилой дом. Как сообщают белорусские СМИ, договор рассчитан на 99 лет. Годовая стоимость аренды составляет примерно 65 долларов.



