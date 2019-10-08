Риелторы опровергли рост цен на недвижимость в России

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН заявил, что эксперты привели некорректные данные. По его словам, цены на подобные сделки завышает сама платформа «Авито».

«С моей точки зрения, это не соответствует действительности. Потому что реальные параметры сделок и цены на сегодняшний момент, которые бы подтвердили реальные участники рынка, риэлтерское сообщество, например, нет. Может быть, этот рост связан с ценами предложений по размещению на "Авито"? Ну, тогда получается, что "Авито" на сегодня завышает цены на сделки выше рынка. Значит, эта информация необъективна. Есть небольшой рост, но он не превышает двух-трех процентов или до пяти в течение года. А первичный рынок вообще сложно отслеживать с точки зрения управления анализом, потому что зависит очень сильно ситуация от степени готовности объекта и цены на готовый объект», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат. Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН предсказал в России кредитный кризис в недалёком будущем. Причину он видит в том, что часть страны уже вынуждена жить в кредит.

