Риэлторы опровергли прогноз о скачках цен на рынке недвижимости

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» дало прогноз, что при затянувшемся карантине цены на новое жильё могут снизиться вплоть до 30%. А крупнейшие застройщики при этом могут потерять до 200 млрд рублей, передаёт РБК.

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН дал свою оценку этим прогнозам и рассказал, что, по его мнению, ждёт рынок недвижимости в ближайшее время.

«Я не согласен с позицией, что цены могут упасть на 30%. Это абсолютно не экспертная позиция и абсолютно не опирающаяся на реальные факты, события и анализ рынка жилья. Рынок жилья очень консервативный. Нет людей, которые могли бы в одночасье продать своё жильё и куда-то деться. Большая часть людей живёт в квартирах и не рассматривает своё жильё как финансовый капитал. На этом рынке не будет никаких падений и скачков. В текущем формате это невозможно. В ближайшие полгода мало что изменится в ценах. Существенно может снизиться только платёжеспособный спрос, ведь доходы населения будут падать», - сообщил риэлтор.

Кроме того Апрелев отметил два основных элемента, способных повлиять на снижение цены на новое жильё – выгодность ипотеки и объём предложения, а также дал оценку их состояния на сегодняшний день.

«Меры в поддержку ипотеки и застройщиков сейчас разрабатываются Минэкономразвития и Минстроем, и должны быть представлены в мае. Соответственно, до мая мало что изменится и с ценами будет то же самое. Но самый важный фактор здесь - это уверенность в завтрашнем дне. Значительное количество людей не понимают, сохранят ли они свою работу и доходы. И если у них нет накоплений, то в текущей экономической ситуации они ни под какие проценты ипотеку брать не будут. Также влиять на цену новостроек может объём предложения. Но последние полгода ничего не происходит с точки зрения развития первичного рынка. Предложенные правительством и Минстроем инструменты, в виде эскроу-счетов, совершенно неэффективны и уже сейчас это привело к сокращению объёмов строительства. Сейчас минимум полгода будет атмосфера неопределённости. Если и будет снижение, то оно будет в пределах 1-2% в месяц. Соответственно, снижение цен не будет катастрофическим», - подробно объяснил эксперт.

Ранее Константин Апрелев рекомендовал россиянам покупать квартиры, в случае если имеются накопления, но в то же время советовал избегать кредитов в связи неопределённостью из-за пандемии коронавируса.

