Риелторы опровергли повышение цен на квартиры до 10% в 2025 году
Цены на квартиры могут начать расти только к осени, но очень осторожными темпами – до 5%, заявил НСН Константин Апрелев.
Застройщики сегодня вынуждены снижать цены на квартиры, но делают это не в публичном пространстве, чтобы не обрушить спрос, заявил НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин. При этом Минстрой работает над адресными мерами поддержки застройщиков, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Апрелев назвал прогноз о повышении цен наивным и подтвердил проблемы у застройщиков.
«Это утверждение не имеет никаких оснований, говорить о росте цен наивно. Дело в том, что сейчас все факторы, которые влияют на платежеспособный спрос, действуют, наоборот, на понижение цены. Инфляция замедляется, ставки по кредитам не снижаются. Застройщики предприняли целый ряд действий, чтобы сохранить объемы продаж – например, рассрочку от двух до пяти лет. Но это глобально не позволяет решить все проблемы. Объемы продаж застройщиков сегодня – это менее 2% от общего объема выведенных на рынок объектов. Потребуется минимум четыре года, чтобы продать все то, что построено. Они пытаются сохранить уровень, но им все равно придется снижать цены», - объяснил он.
Апрелев подчеркнул, что в Москве средняя разница между ценой предложения и ценой продажи составляет сегодня порядка 5-8%.
«В Москве средняя разница между ценой предложения и ценой продажи составляет порядка 5-8%. Цены продаж остаются на прежнем уровне, а цены предложения увеличиваются. Застройщики не могут публично снижать цены, так как покупатели начнут ждать следующего понижения цены. В других регионах идет существование замедление продаж. Москва – это практически единственный регион, где удалось сохранить уровень продаж на уровне прежних лет», - рассказал Апрелев.
По его словам, цены на квартиры могут начать расти только к осени, но очень осторожными темпами – до 5%.
«С точки зрения платежеспособного спроса что-то может измениться ближе к осени, так как прогнозируется снижение ключевой ставки. Здесь уже более высокая вероятность того, что цены на квартиры будут расти. При этом темпы роста цен будут осторожными – прирост максимум на 5% за осень по Москве. В 70% регионов идет снижение цен сейчас», - заключил собеседник НСН.
Как правило, при помощи наличных расчетов при купле-продаже недвижимости продавец может попытаться уйти от налогов или скрыть движение средств, случаев именно мошенничества не так много. Об этом ранее заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков, передает «Радиоточка НСН».
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