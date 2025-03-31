Риелторы опровергли повышение цен на квартиры до 10% в 2025 году

Застройщики сегодня вынуждены снижать цены на квартиры, но делают это не в публичном пространстве, чтобы не обрушить спрос, заявил НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин. При этом Минстрой работает над адресными мерами поддержки застройщиков, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Апрелев назвал прогноз о повышении цен наивным и подтвердил проблемы у застройщиков.