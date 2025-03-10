«Гетто и криминал»: В отрасли поддержали запрет на строительство микроквартир

«Площадь до 30 метров – это вынужденная история. Обычно такие квартиры покупают молодые люди, которые начинают делать первые шаги в собственной самостоятельной жизни. Это молодые люди без детей. Также малогабаритное жилье интересно в качестве второго жилья, если у человека есть загородный дом. В какой-то период у нас существовал дефицит таких площадей, они были достаточно востребованы. Но через какое-то время рынок полностью будет насыщен такими маленькими площадями. Если сейчас массово будет строиться такое жилье, оно будет просто пустовать в будущем. Молодой человек создаст семью и захочет это жилье продать, но не сможет нормально это сделать. Поэтому в итоге в жилье заселятся люди, которые не могут приобрести хорошее жилье. Это все превращается в гетто, рассадник криминала. Конечно, стратегически разумна фокусировка на строительстве жилья большей площади», - рассказал он.

По его словам, никакого дисбаланса на рынке не произойдет, так как ограничения не будут распространяться на апартаменты.

«Эти студии не исчезнут, они на рынке есть. При этом ограничить можно только жилые объекты, на апартаменты это не распространяется. Площадь апартаментов может быть и шесть, и восемь метров. Поэтому никакого дисбаланса на рынке жилья не произойдет. Апартаменты чаще всего покупают для последующей сдачи. Но это заполняет дефицит гостиничных номеров. Это логичное развитие рынка. Поэтому в ближайшее время не ожидается дефицита малогабаритных площадей. В перспективе тоже, потому что апартаменты продолжат строить», - объяснил он.

При этом Апрелев подчеркнул, что региональные власти должны вести диалог с застройщиками, жестких ограничений никто вводить не будет.

«Застройщики должны встраиваться в рынок. Сейчас им никто не запретит строить, если у них уже есть согласованные проекты небольшой площади. Каждая региональная власть сама эти параметры определяет. Если есть дефицит где-то такого рода жилья, необходимо решать этот вопрос. Застройщик и власть – это диалог. Рекомендация Минстроя – это одно дело, в реальности все иначе. У нас в большей части городов сегодня новостройки вообще не появляются. Это все очень индивидуально в регионах. Жестких ограничений сейчас не будет в большинстве случаев», - заключил собеседник НСН.

Площадь строящихся в Москве квартир уже должна быть не менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление, которое вступило в силу с 1 августа, подписал мэр столицы Сергей Собянин. С 1 января такие же ограничения действуют в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

