В России прогнозируется уменьшение спроса на жильё к 2024 году и соответствующее ему снижение цен, по данным аналитической записки ЦБ «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН заявил, что цены на жильё предсказать практически нереально.

«Если говорить о рублевых ценах, то стоимость недвижимости предсказать невозможно, поскольку она может зависеть от сложно прогнозируемых ВВП, курса рубля и инфляции. Кроме того, существуют различные по качеству сегменты рынка жилья, перспективы которых можно оценивать только по отдельности», – заявил он.