Риелторы опровергли прогноз ЦБ о ценах на жильё
Вице-президент Российской гильдии риелторов не поверил выводам Центробанка о снижении цен на квартиры к 2024 году.
В России прогнозируется уменьшение спроса на жильё к 2024 году и соответствующее ему снижение цен, по данным аналитической записки ЦБ «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства».
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН заявил, что цены на жильё предсказать практически нереально.
«Если говорить о рублевых ценах, то стоимость недвижимости предсказать невозможно, поскольку она может зависеть от сложно прогнозируемых ВВП, курса рубля и инфляции. Кроме того, существуют различные по качеству сегменты рынка жилья, перспективы которых можно оценивать только по отдельности», – заявил он.
Кроме того, эксперт рассказал о некоторых особенностях формирования спроса на жильё.
«Спрос в любом случае необходимо стимулировать, например, посредством снижения ипотечной ставки до разумного уровня. В настоящий момент мы уже можем говорить о недостаточном покрытии спроса на жильё, поскольку его строится в полтора раза меньше, чем требуется, да и люди нуждаются в покупке жилья гораздо чаще, чем реализуют это (желаемый цикл смены жилья в России на сегодня 10-15 лет, а реальный – 30-40 лет) в связи с консервативным мышлением», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее в НСН сообщалось, что жилищное строительство теперь будет финансироваться за счёт банковских кредитов, а не средств граждан, что обезопасит последних от дополнительных рисков при покупке жилья.
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