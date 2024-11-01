В Москве на 25% сократилось число дешевых квартир

Предложение самых дешевых квартир в новостройках Москвы за 2024 год снизилось на 25%, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

Так, в сентябре 2024 года на рынке было 12,5 тысяч квартир и апартаментов разного ценового сегмента, а год назад их было 16,6 тысяч.

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В массовых новостройках количество квартир стоимостью до 10 млн рублей снизилось до 4,5 тысяч. Это на 25% меньше по сравнению с прошлым годом – тогда таких объектов было 6 тысяч.

Жилье бизнес-класса до 15 млн рублей упало до 3,6 тысяч, хотя годом ранее это число равнялось 4,5 тысячам.

Ранее стало известно, что к октябрю 2024 года стоимость аренды жилья существенно выросла во всех регионах страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике / Инвестиционный портал Москвы
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