В Москве на 25% сократилось число дешевых квартир

Предложение самых дешевых квартир в новостройках Москвы за 2024 год снизилось на 25%, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

Так, в сентябре 2024 года на рынке было 12,5 тысяч квартир и апартаментов разного ценового сегмента, а год назад их было 16,6 тысяч.