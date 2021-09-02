РФПИ инвестировал в «Спутник V» 22 миллиарда рублей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложил в разработку вакцины «Спутник V» 22 миллиарда рублей. Такое заявление сделал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.
Дмитриев отметил, что фонд взял на себя инвестиционные риски, связанные с разработкой вакцины. «Фонд проделал большую работу, чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин», - цитирует главу РФПИ ТАСС.
При этом в РФПИ не знали, насколько востребованным будет препарат. В настоящий момент «Спутник V» применяют для вакцинации населения в 64 странах.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что сто миллионов жителей РФ могут быть привиты уже к ноябрю. По его словам, этого должно хватить для достижения коллективного иммунитета в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- В России началось перечисление единовременных выплат пенсионерам
- Временную регистрацию теперь можно оформить на «Госуслугах»
- Глава ВТБ не увидел необходимости в работе крупнейших банков в Крыму
- Песков назвал «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом
- Песков признался, почему Путин не ведёт соцсети
- В Кремле объяснили отсутствие отдельного приглашения для Японии на ВЭФ
- В США допустили производство вакцины «Спутник V» на экспорт
- Дорогая икорка: Росрыболовство обещает снижение цен на красный деликатес
- В России подтвердили 18 985 случаев коронавируса за сутки
- Попова предупредила о росте заболеваемости COVID-19 осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru