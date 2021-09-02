РФПИ инвестировал в «Спутник V» 22 миллиарда рублей

Дмитриев отметил, что фонд взял на себя инвестиционные риски, связанные с разработкой вакцины. «Фонд проделал большую работу, чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин», - цитирует главу РФПИ ТАСС.



При этом в РФПИ не знали, насколько востребованным будет препарат. В настоящий момент «Спутник V» применяют для вакцинации населения в 64 странах.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что сто миллионов жителей РФ могут быть привиты уже к ноябрю. По его словам, этого должно хватить для достижения коллективного иммунитета в России.

