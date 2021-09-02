РФПИ инвестировал в «Спутник V» 22 миллиарда рублей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложил в разработку вакцины «Спутник V» 22 миллиарда рублей. Такое заявление сделал глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

«Тонкая настройка». В России пришло время «бустерных прививок» от COVID-19

Дмитриев отметил, что фонд взял на себя инвестиционные риски, связанные с разработкой вакцины. «Фонд проделал большую работу, чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин», - цитирует главу РФПИ ТАСС.

При этом в РФПИ не знали, насколько востребованным будет препарат. В настоящий момент «Спутник V» применяют для вакцинации населения в 64 странах.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что сто миллионов жителей РФ могут быть привиты уже к ноябрю. По его словам, этого должно хватить для достижения коллективного иммунитета в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусСпутникВакцинаВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры