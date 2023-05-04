РФ запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы из ряда стран
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынесла постановление о запрете ввоза семенного материала подсолнечника и кукурузы из пяти страна. Всего определено восемь мест отгрузки в Турции, Федеративной Республике Германия, Франции, Венгрии и Казахстане.
Ограничение вступает в силу с пятницы, 5 мая, информирует ведомство. Россельхознадзор обосновал временный запрет обнаружением в семенах заболеваний, карантинных для России и государств – участниц Евразийского экономического союза.
Среди таких карантинных объектов служба назвала: фомопсис подсолнечника, пятнистость листьев кукурузы, диплодиоз кукурузы и амброзию полыннолистную. Подчёркивается, что их распространение может серьёзно навредить российскому агропромышленному комплексу.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Ягодный союз заявил о намерении выяснить в Россельхознадзоре, в какой клубнике и каким образом инспекторы нашли антибиотики. Позднее выяснилось, что речь не идёт о каком-то серьёзном превышении допустимых норм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru