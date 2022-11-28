Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для домашних животных

Двенадцать европейских предприятий, которые поставляют в Россию корма для домашних животных с нарушениями будут проверены Россельхознадзором. Как сообщается на сайте ведомства, поступающая в Россию продукция проходит тщательный контроль, в ходе которого выявляется ряд нарушений. Речь идёт, в том числе, об обнаружении ГМО и несоответствий компонентному составу.

По результатам исследований на предприятия были предоставлены материалы по выявленным нарушениям. Проведение инспекций планируется по 12 поставщикам к которым имеются замечания. Это производители из Испании, Италии, Франции, Дании, Германии и Сербии, говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор запросил у европейских компетентных ведомств информацию в отношении пяти предприятий Германии и Нидерландов для принятия решения о продлении их сертификации после 31 декабря текущего года.