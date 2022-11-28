Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для домашних животных
Двенадцать европейских предприятий, которые поставляют в Россию корма для домашних животных с нарушениями будут проверены Россельхознадзором. Как сообщается на сайте ведомства, поступающая в Россию продукция проходит тщательный контроль, в ходе которого выявляется ряд нарушений. Речь идёт, в том числе, об обнаружении ГМО и несоответствий компонентному составу.
По результатам исследований на предприятия были предоставлены материалы по выявленным нарушениям. Проведение инспекций планируется по 12 поставщикам к которым имеются замечания. Это производители из Испании, Италии, Франции, Дании, Германии и Сербии, говорится в сообщении.
Кроме того, Россельхознадзор запросил у европейских компетентных ведомств информацию в отношении пяти предприятий Германии и Нидерландов для принятия решения о продлении их сертификации после 31 декабря текущего года.
Ведомство уточняет, что с начала года до середины ноября в Россию ввезено порядка ста тысяч тонн кормов и добавок для домашних питомцев. При этом на фоне сокращения поставок такой продукции из одних стран, значительно увеличился экспорт из других. Сейчас поставки без ограничений идут из Франции, Италии, Сербии, Китая, государств-членов ЕАЭС, Бразилии, Венгрии, Австрии и некоторых других стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru