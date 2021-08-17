РФ увеличила вложения в госбумаги США

Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США с $3,805 млрд в мае текущего года до $4,006 млрд в июне, говорится в документах американского Минфина.

Россия сокращает средства, хранимые в облигациях США

Доля долгосрочных облигаций в июне составила $305 млн. На краткосрочные облигаций приходится чуть более $3,7 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США по данным на июнь являлась Япония ($1,27 трлн). Второе место с $1,06 трлн занимает Китай.

Россия с весны 2018 года начала значительные сокращения своих активов в американских казначейских бумагах из-за опасения введения новых санкций.

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