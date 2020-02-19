Россия сокращает средства, хранимые в облигациях США

Россия сократила вложения в госбумаги США до 9,9 млрд долларов. Таковы данные американского Минфина.

В декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось 5,704 млрд долларов, долгосрочных — 4,270 млрд долларов.

В ноябре 2019 года Россия нарастила вложения в госбумаги США до 11,4 млрд долларов, сообщает RT.

По сравнению с крупнейшими держателями гособлигаций США, у России сравнительно скромный объем вложений, пишет «Утро.ру». Япония, например, владеет американскими ценными бумагами на 1,15 трлн долларов, а Китай – на 1,07 трлн долларов.

Россия с весны 2018 года начала значительные сокращения своих активов в американских казначейских бумагах из-за опасения введения новых санкций.

