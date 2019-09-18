Россия постепенно отказывается от госдолга США
Россия уменьшила минувшим летом уровень вложений в государственный долг Соединённых Штатов Америки до восьми с половиной миллиардов долларов. По данным данных министерства финансов США, примерно две трети этой суммы приходятся на долгосрочные бумаги, остальное - на краткосрочные. Как отмечает РИА ФАН, в денежном выражении вложения Москвы сократились на 2,35 миллиарда долларов.
Россия с весны 2018 года начала значительные сокращения своих активов в американских казначейских бумагах из-за опасения введения новых санкций. Первое место среди крупнейших держателей госдолга США на середину лета занимала Япония. Страна восходящего солнца владела американскими облигациями на 1,131 триллиона долларов. Далее следовали Китай и Британия.
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