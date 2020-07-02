Странное поведение: Колебания рубля связали с поправками в Конституцию

«Цены на нефть повернулись вверх и значительно развязали руки российскому руководству, которое получило возможность свободнее использовать денежные инструменты. В этой ситуации мы и обнаруживаем странное поведение рубля. С другой стороны, у нас есть в этом собственный интерес – пересидеть кризис и дождаться, пока наступит чудо в Америке – это не вариант. Надо развивать свою собственную экономику, компенсировать потери, которые понесли ее различные элементы, включая широкие слои общества. На это направлена эмиссия и выплаты, которые отражаются на курсе.

Вдобавок ко всему к этому плебисциту было приковано колоссальное внимание в мире. Госдеп США был очень озабочен тем, чтобы сорвать выборы, размыть результаты, получить хоть какой-то эффект, который можно было бы трактовать условно победным для западных критиков. Но наоборот, мы видим укрепление позиций государства, победа российской высшей бюрократии, которая позволяет ей действовать теперь гораздо увереннее и свободнее, в Евразии в том числе, как и на внутреннем рынке, так и в отношении рубля. Поэтому день начался с укрепления российской валюты», - добавил он.

Ранее сообщалось, что 30 июня на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару США упал до минимума за месяц. Доллар тогда подскочил до 70,51 рубля, при этом на максимуме цена прыгала до 70,58 рубля. В последний раз российский рубль ослаблялся до такой отметки 29 мая.

