Странное поведение: Колебания рубля связали с поправками в Конституцию
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал о причинах, которые могли повлиять на укрепление позиций рубля.
Рубль укрепляется к доллару и евро. В четверг в начале торгов на Московской бирже национальная валюта взлетела. За доллар давали 70 рублей 48 копеек, евро опустился до 79 рублей. Тенденцию связывают с укреплением нефтяных котировок.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН высказал свою точку зрения на укрепление курса рубля. Он заявил, что это реакция биржи на внутреннюю консолидацию российского общества, нашедшую отражение в высоком проценте поддерживающих поправки в Конституцию граждан.
«Цены на нефть повернулись вверх и значительно развязали руки российскому руководству, которое получило возможность свободнее использовать денежные инструменты. В этой ситуации мы и обнаруживаем странное поведение рубля. С другой стороны, у нас есть в этом собственный интерес – пересидеть кризис и дождаться, пока наступит чудо в Америке – это не вариант. Надо развивать свою собственную экономику, компенсировать потери, которые понесли ее различные элементы, включая широкие слои общества. На это направлена эмиссия и выплаты, которые отражаются на курсе.
Вдобавок ко всему к этому плебисциту было приковано колоссальное внимание в мире. Госдеп США был очень озабочен тем, чтобы сорвать выборы, размыть результаты, получить хоть какой-то эффект, который можно было бы трактовать условно победным для западных критиков. Но наоборот, мы видим укрепление позиций государства, победа российской высшей бюрократии, которая позволяет ей действовать теперь гораздо увереннее и свободнее, в Евразии в том числе, как и на внутреннем рынке, так и в отношении рубля. Поэтому день начался с укрепления российской валюты», - добавил он.
Ранее сообщалось, что 30 июня на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару США упал до минимума за месяц. Доллар тогда подскочил до 70,51 рубля, при этом на максимуме цена прыгала до 70,58 рубля. В последний раз российский рубль ослаблялся до такой отметки 29 мая.
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