Рубль упал до минимума за месяц

30 июня на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару США упал до минимума за месяц.

По состоянию на 11.25 мск доллар подскочил до 70,51 рубля, при этом на максимуме цена прыгала до 70,58 рубля. В последний раз российский рубль ослаблялся до такой отметки 29 мая.

Евро поднялся до 79,14 рубля, выше европейская валюта стоила на торгах 15 июня. При этом российские индексы Мосбиржа и РТС торгуются разнонаправленно и почти не изменились.

Ранее глава российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук предположил, что в ближайшем будущем курс доллара снова может опуститься до отметки 60 рублей.

Аналогичный прогноз сделал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, к концу года доллар будет стоить 60 рублей, но при условии, что мир не охватит вторая волна коронавируса, передает Ura.ru

