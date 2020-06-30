Рубль упал до минимума за месяц
30 июня на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару США упал до минимума за месяц.
По состоянию на 11.25 мск доллар подскочил до 70,51 рубля, при этом на максимуме цена прыгала до 70,58 рубля. В последний раз российский рубль ослаблялся до такой отметки 29 мая.
Евро поднялся до 79,14 рубля, выше европейская валюта стоила на торгах 15 июня. При этом российские индексы Мосбиржа и РТС торгуются разнонаправленно и почти не изменились.
Ранее глава российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук предположил, что в ближайшем будущем курс доллара снова может опуститься до отметки 60 рублей.
Аналогичный прогноз сделал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, к концу года доллар будет стоить 60 рублей, но при условии, что мир не охватит вторая волна коронавируса, передает Ura.ru
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