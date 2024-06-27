«Резкий рост»: На российские марки электроники в 2023 году пришлась треть продаж

По итогам 2023 года объемы продаж электроники под брендами из России и стран СНГ на отечественном рынке выросли до 106,2 миллиона штук, что составило уже 32% общей доли рынка, заявил управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников, передает газета «Ведомости».

По его словам, всего за год было продано 332 млн товаров. Отмечается, что резкий рост продаж затронул не только технику, но и потребительскую электронику, то есть, телевизоры, игровые приставки и так далее.