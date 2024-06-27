«Резкий рост»: На российские марки электроники в 2023 году пришлась треть продаж
По итогам 2023 года объемы продаж электроники под брендами из России и стран СНГ на отечественном рынке выросли до 106,2 миллиона штук, что составило уже 32% общей доли рынка, заявил управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников, передает газета «Ведомости».
По его словам, всего за год было продано 332 млн товаров. Отмечается, что резкий рост продаж затронул не только технику, но и потребительскую электронику, то есть, телевизоры, игровые приставки и так далее.
Ранее Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе.
Законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники, так как торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru