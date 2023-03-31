Резкий рост курса валют объяснили показателями внешней торговли РФ

Аналитик указал на снижение экспорта и увеличение импорта. Во второй половине 2022 года рубль укрепился из-за резкого падения объемов ввозимых в страну товаров, объяснил Григорьев.

Эксперт полагает, что максимально возможный курс американской валюты - 80 рублей за доллар. Он не исключил, что в ближайший месяц рубль укрепит позиции.

Центральный банк России продлил до 30 сентября 2023 года ограничения для физлиц на перевод средств в зарубежные банки, передает НСН.

