Резкий рост курса валют объяснили показателями внешней торговли РФ
Значительное укрепление доллара и евро к рублю связано с изменением баланса внешней торговли России. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал финансовый эксперт Владимир Григорьев.
Аналитик указал на снижение экспорта и увеличение импорта. Во второй половине 2022 года рубль укрепился из-за резкого падения объемов ввозимых в страну товаров, объяснил Григорьев.
Эксперт полагает, что максимально возможный курс американской валюты - 80 рублей за доллар. Он не исключил, что в ближайший месяц рубль укрепит позиции.
Центральный банк России продлил до 30 сентября 2023 года ограничения для физлиц на перевод средств в зарубежные банки, передает НСН.
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